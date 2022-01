Alle 11 la quarta votazione per il Quirinale, il quorum scende a 505 (Di giovedì 27 gennaio 2022) AGI - Continuano i contatti nella maggioranza anche nella notte per cercare di trovare un'intesa sul Quirinale. In ballo c'è sempre l'ipotesi Casini, ma non ci sarebbe l'ok della Lega anche se l'ex presidente della Camera era nella 'lista' dei papabili di FI, dei centristi e di Renzi. M5s non ha chiuso ma la Lega se dovesse dire sì si troverebbe a scontrarsi con Fratelli d'Italia. Il centrodestra e l'ex fronte rosso-giallo si stanno confrontando su una rosa di nomi che comprende anche figure istituzionali come Cartabia. I leghisti sono in fibrillazione sul nome di Casini, "non lo reggiamo", continuano a dire gli ex 'lumbard'. I leader comunque stanno stringendo su un nome. Ieri era circolata anche l'ipotesi Cassese mentre è in calo la 'carta' Belloni. Intanto il segretario dem Letta non 'molla' Draghi, anche se il premier avrebbe fatto intendere alla maggioranza di ... Leggi su agi (Di giovedì 27 gennaio 2022) AGI - Continuano i contatti nella maggioranza anche nella notte per cercare di trovare un'intesa sul. In ballo c'è sempre l'ipotesi Casini, ma non ci sarebbe l'ok della Lega anche se l'ex presidente della Camera era nella 'lista' dei papabili di FI, dei centristi e di Renzi. M5s non ha chiuso ma la Lega se dovesse dire sì si troverebbe a scontrarsi con Fratelli d'Italia. Il centrodestra e l'ex fronte rosso-giallo si stanno confrontando su una rosa di nomi che comprende anche figure istituzionali come Cartabia. I leghisti sono in fibrillazione sul nome di Casini, "non lo reggiamo", continuano a dire gli ex 'lumbard'. I leader comunque stanno stringendo su un nome. Ieri era circolata anche l'ipotesi Cassese mentre è in calo la 'carta' Belloni. Intanto il segretario dem Letta non 'molla' Draghi, anche se il premier avrebbe fatto intendere alla maggioranza di ...

