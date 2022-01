Alla guida della nuova Audi RS3 Sportback tra dinamismo e potenza (Di giovedì 27 gennaio 2022) A Bergamo, Lecco e Sondrio, le tre province che il Pizzo dei Tre Signori, con i suoi 2560 metri, unisce e custodisce da tempo immemore, a bordo della nuova Audi RS 3 Sportback, il viaggio diventa un’esperienza unica. Incarnano la gamma ad alta prestazione dei 4 anelli un’imprenditrice di successo che da anni, con grinta ed efficienza, porta avanti l’arte casearia: Maria Chiara Gamba, Presidente dell’Ecomuseo della Val Taleggio, che ha guidato l’auto dAlla concessionaria Audi di Bergamo sulle strade dei bergamini in Valsassina e Valtellina; e un campione di dinamismo e potenza, Thomas Oldrati, noto motociclista enduro, che ha condotto la RS3 dAlla filiale Bonaldi di Sondrio in direzione Passo San ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 27 gennaio 2022) A Bergamo, Lecco e Sondrio, le tre province che il Pizzo dei Tre Signori, con i suoi 2560 metri, unisce e custodisce da tempo immemore, a bordoRS 3, il viaggio diventa un’esperienza unica. Incarnano la gamma ad alta prestazione dei 4 anelli un’imprenditrice di successo che da anni, con grinta ed efficienza, porta avanti l’arte casearia: Maria Chiara Gamba, Presidente dell’EcomuseoVal Taleggio, che hato l’auto dconcessionariadi Bergamo sulle strade dei bergamini in Valsassina e Valtellina; e un campione di, Thomas Oldrati, noto motociclista enduro, che ha condotto la RS3 dfiliale Bonaldi di Sondrio in direzione Passo San ...

