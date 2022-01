Alex Belli lascia l’Italia dopo il litigio con Signorini e la rottura con Delia (Di giovedì 27 gennaio 2022) Nella puntata di Lunedì, Alex Belli ha lasciato lo studio del GFVIP in seguito ad una burrascosa lite con Signorini e l’ennesimo confronto andato male con Delia. Le ultime puntate sono state molto burrascose per l’attore Alex Belli, attore ed ex concorrente dell’attuale stagione del Grande fratello vip 6, dopo essere stato allontanato\essersi allontanato dallo studio di Cinecittà nel corso dell’ultimo appuntamento con il reality, andato in onda lunedì 24 gennaio 2022, ha deciso di lasciare l’Italia. Il battibecco avvenuto con Alfonso Signorini, è accaduto dopo il confronto di Belli con Delia, da pochi giorni sua ex moglie. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 27 gennaio 2022) Nella puntata di Lunedì,hato lo studio del GFVIP in seguito ad una burrascosa lite cone l’ennesimo confronto andato male con. Le ultime puntate sono state molto burrascose per l’attore, attore ed ex concorrente dell’attuale stagione del Grande fratello vip 6,essere stato allontanato\essersi allontanato dallo studio di Cinecittà nel corso dell’ultimo appuntamento con il reality, andato in onda lunedì 24 gennaio 2022, ha deciso dire. Il battibecco avvenuto con Alfonso, è accadutoil confronto dicon, da pochi giorni sua ex moglie. ...

Advertising

StefanoGuerrera : Alfonso che stizzito e a labbra strette caccia Alex Belli perché non gli permette di lavorare quando in realtà tutt… - SPYit_official : “Io amo Alex e lui ama me”: l'intervista a Stella, l’assistente di Alex Belli, che ha recitato in “The Lady” di Lor… - CronacaSocial : GF Vip: mentre Soleil Sorge parla di Alex Belli dalla regia si sente chiaramente una parolaccia. A cosa o a chi era… - bimbaditheo : Ho una domanda seria per i fandom di Alex e Luigi. Ma anche a voi dicono che li seguite soli perché sono belli o è… - IsaeChia : #GfVip 6, Delia Duran parla di come lei e Alex Belli scelgono le donne da frequentare La venezuelana rivela se So… -