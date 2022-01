Alessandro chiede di parlare con un prete per dormire con Sophie: cos’è successo dopo, la ‘scelta’ del concorrente (Di giovedì 27 gennaio 2022) Alessandro Basciano chiede di parlare con un prete al GF Vip per poter dormire con Sophie, cos’è successo dopo: il concorrente ha deciso di comportarsi così. Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sono una coppia a tutti gli effetti, tanto che, diverse settimane fa, il concorrente si è inginocchiato. In quel momento, davanti a tutti, le L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 27 gennaio 2022)Bascianodicon unal GF Vip per potercon: ilha deciso di comportarsi così.Basciano eCodegoni sono una coppia a tutti gli effetti, tanto che, diverse settimane fa, ilsi è inginocchiato. In quel momento, davanti a tutti, le L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

MariaaNapoli10 : RT @Chicca_colors: Ma i Basciagoni questo lo sanno fare?! ???? L' 'innamorato' Alessandro Basciano non risponde manco a Miriana che gli chied… - teampriincess : RT @Chicca_colors: Ma i Basciagoni questo lo sanno fare?! ???? L' 'innamorato' Alessandro Basciano non risponde manco a Miriana che gli chied… - alessandro_972 : RT @thatsbaby_R: Comunque qui c'è gente meravigliosa,ma c'è gente anche veramente stronza e cattiva. Uno chiede aiuto e si deve sentir risp… - nessunnomee : MI SENTO MALE GLI CHIEDE DI ALESSANDRO ?????????? #jeru Gelosoneeeeee - musicco63 : RT @RebeccaDeFiore: I dati e le decisioni sui farmaci e sui vaccini devono essere «aperti», cioè accessibili ai ricercatori per analisi ind… -