Al quarto voto | il Centrodestra si astiene E' stallo

AGI - Nel giorno del quarto scrutinio, quando la maggioranza richiesta per l'elezione del presidente della Repubblica si abbassa e servono 505 voti, prosegue la trattativa tra le forze politiche per tentare la convergenza su un nome condiviso. Ma lo stallo sembra anche oggi avere la meglio e si profila una nuova fumata nera. Il centrosinistra conferma la scheda bianca, così Italia viva. Il Centrodestra, invece, opta per l'astensione. Riunioni e vertici si susseguono sin dalla prima mattina e andranno avanti anche in serata. Al momento, mentre i grandi elettori sfilano dentro le cabine nell'emiciclo, tra Centrodestra e centosinistra si continua a registrare una netta distanza, anche se i contatti tra i leader sarebbero costanti, e si attende un possibile nuovo faccia a faccia tra Matteo Salvini e Enrico Letta.

