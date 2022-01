Al posto dello stiletto tanta personalità (Di giovedì 27 gennaio 2022) L’outfit sabato sera non è sempre sinonimo di tacchi alti e mini dress. Mocassini, stivali chunky, cuissard e sabot prendono il posto di altissimi trampoli, adattandosi a differenti styling. “Se bella vuoi apparire, un po’ devi soffrire“: 5 look con scarpe flat e capi casual ad alto tasso fashion e senza patimento, che smentiscono l’ormai superato proverbio. 20 capi per look senza tacchi guarda le foto Leggi anche › Come vestirsi a gennaio 2022? 5 outfit per iniziare l’anno con stile ... Leggi su iodonna (Di giovedì 27 gennaio 2022) L’outfit sabato sera non è sempre sinonimo di tacchi alti e mini dress. Mocassini, stivali chunky, cuissard e sabot prendono ildi altissimi trampoli, adattandosi a differenti styling. “Se bella vuoi apparire, un po’ devi soffrire“: 5 look con scarpe flat e capi casual ad alto tasso fashion e senza patimento, che smentiscono l’ormai superato proverbio. 20 capi per look senza tacchi guarda le foto Leggi anche › Come vestirsi a gennaio 2022? 5 outfit per iniziare l’anno con stile ...

