Africa | Capone&BungtBangt invitati all’iniziativa internazionale per Desmond Tutu

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 27 gennaio 2022) La band Capone&BungtBangt sono gli unici musicisti italiania partecipareCelebrating the life and legacy of ArchbishopMpilo, ovvero la celebrazione ufficiale che il Suddedica a, l’arcivescovo premio Nobel per la Pace, morto il mese scorso, che con Nelson Mandela è stato protagonista, e simbolo, della lotta contro l’apartheid. L’evento a cui parteciperanno artisti sudni ed internazionali, scrittori, attivisti per i diritti umani si terrà domenica 30 gennaio 2022 alle 20:00 (ora italiana) in diretta streaming dal sito www.celebrate.com Tra i nomi illustri che si esibiranno e faranno uno speech troviamo Angélique Kidjo, Nomcebo Zikode ...