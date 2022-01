AEW | La House Of Black ha puntato PAC e Penta Il loro monito è “siamo inevitabili | come la morte”

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Dopo il promo di PAC di una settimana fa, laOf(Malakaie Brody King) ha deciso di farsi sentire e di essere tanto oscura quanto chiara. Intende infatti puntare ad una sfida con i Death Triangle, ed in particolare PAC eEl Zero Miedo. La sfida si terrà la prossima settimana a Dynamite, in quel di Chicago. Pericolose le parole di Malakai: “la”. Il promo dellaOf"Just like death, we are inevitable." #Of#AEWDynamite: #BeachBreak is LIVE on @TBSNetwork right now! pic.twitter.com/AjAOX1kHQF— All Elite Wrestling (@AEW) January 27, 2022

