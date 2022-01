Aereo sopra la casa del Grande Fratello Vip per Lulù Selassiè (Di giovedì 27 gennaio 2022) La giovane principessa Lulù Selassiè riceve un messaggio Aereo sopra la casa di Cinecittà Giornata movimentata sui cieli della casa L'articolo proviene da Tutto sul Gossip. Leggi su tuttosulgossip (Di giovedì 27 gennaio 2022) La giovane principessariceve un messaggioladi Cinecittà Giornata movimentata sui cieli dellaL'articolo proviene da Tutto sul Gossip.

Advertising

IoPessima : RT @ESTANCA2: La pesantezza. Cioè io più che L’aereo vi consiglierei di concentrarvi sulle diverse reazioni che lui ha avuto. Invece di far… - ESTANCA2 : La pesantezza. Cioè io più che L’aereo vi consiglierei di concentrarvi sulle diverse reazioni che lui ha avuto. Inv… - lorisz841 : RT @DioBenedicaMe: I commenti di Barú e Soleil per il loro aereo mi hanno fatto morire, ormai sono i reietti della casa e ci ironizzano sop… - ughnoemi : RT @DioBenedicaMe: I commenti di Barú e Soleil per il loro aereo mi hanno fatto morire, ormai sono i reietti della casa e ci ironizzano sop… - DioBenedicaMe : I commenti di Barú e Soleil per il loro aereo mi hanno fatto morire, ormai sono i reietti della casa e ci ironizzan… -