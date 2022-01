Adolescenti, è allarme: uno su quattro ha sintomi di depressione da Covid (Di giovedì 27 gennaio 2022) È in corso una crisi mondiale della salute mentale, anche e soprattutto fra i giovanissimi: l’incidenza di depressione e ansia fra gli Adolescenti è raddoppiata rispetto a prima della pandemia di Covid-19 e questo diffuso disagio... Leggi su today (Di giovedì 27 gennaio 2022) È in corso una crisi mondiale della salute mentale, anche e soprattutto fra i giovanissimi: l’incidenza die ansia fra gliè raddoppiata rispetto a prima della pandemia di-19 e questo diffuso disagio...

