Addio Ferziero | maestro dei fioristi per generazioni di professionisti Sabato l' ultimo saluto

(Di giovedì 27 gennaio 2022) JESI - Si è spento ieri mattina all'ospedale ' Carlo Urbani ' dove era ricoverato da tre mesi, ilfioristaSantelli. Settantatré anni, apprezzatissimo in città e non solo per la sua ...

Nel 1977 aveva aperto la prima bottega in via Rossini, 'I fiori di Ferziero e Orietta', condividendo quella passione diventata lavoro con l'amata moglie Orietta Pirani, mancata il giugno scorso.