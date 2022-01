Addio al cardiologo che studiò la Dieta Mediterranea

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 27 gennaio 2022) di Monica De Santis Jeremiah Stamler non c’è più. Ile attivista statunitense che per anni ha studiato la, si è spento nella sua abitazione negli?Stati Uniti all’età di 102 anni. Era noto per gli studi sull’influenza di vari fattori di rischio sull’insorgenza di patologie coronariche e per gli studi sul ruolo del sale alimentare e di altri nutrienti nell’eziologia dell’ipertensione e delle malattie cardiovascolari. A Stamler è riconosciuta la stessa paternità del termine “fattore di rischio” nel campo della cardiologia. È considerato uno dei padri fondatori della disciplina della cardiologia preventiva. Dagli anni cinquanta, Jeremiah Stamler iniziò a trascorre parte del suo tempo in Italia meridionale, nella frazione Pioppi, del comune di Pollica, in località Minnelea, luogo che elesse a sua dimora estiva ...