Ad Aquileia vincita da oltre 14 mila euro

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Il Friuli Venezia Giulia festeggia con il Superenalotto: nel concorso del 25 gennaio, come riporta Agipronews, è stato centrato un “5” del valore di 14.468,05. La giocata vincente è stata registrata presso l’edicola di piazza F.lli Cervi 18 ad, in provincia di Udine. La rincorsa al sei prosegue con il jackpot da 136,3 milioni diin palio nella prossima estrazione. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio, con i 156,2 milioni difiniti a Montappone (FM) mentre in Friuli Venezia Giulia il “6” manca dal 2013, quando a Palazzolo Dello Stella, in provincia di Udine, vinsero53 milioni di