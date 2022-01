(Di giovedì 27 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Al’Istat stima che il, al netto dei fattori stagionali, aumenti del 2,4% rispetto a ottobre, con un andamento positivo sia sul mercato interno (+2,2%) sia su quello estero (+2,7%). Nella media del trimestre settembre-l’indice complessivo registra un incremento del 3,5% rispetto ai tre mesi precedenti (+4,7% sul mercato interno e +1,5% su quello estero).Agli indici destagionalizzati delsegnano un aumento congiunturale per tutti i principali settori: l’energia (+4,0%), i beni intermedi (+3,1%), i beni di consumo (+2,4%) e i beni strumentali (+1,1%).Corretto per gli effetti di calendario, iltotale cresce in termini tendenziali del 22,2% (i giorni lavorativi sono stati 21 come a ...

Advertising

IlModeratoreWeb : A novembre sale il fatturato dell’industria - - nestquotidiano : A novembre sale il fatturato dell’industria - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – A novembre l’Istat stima che il fatturato dell’industria, al netto dei fattori stagionali, aumen… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash A novembre sale il fatturato dell’industria - - ItaliaNotizie24 : A novembre sale il fatturato dell’industria -

Ultime Notizie dalla rete : novembre sale

La Provincia

Quando è uscito in sala a, per colpa della pandemia il film ha incassato "solo" 220 ...di tutte le età fanno a gara per imitare il balletto di Luisa nell'irresistibile "La pressione". Io ...gli indici destagionalizzati del fatturato segnano un aumento congiunturale per tutti i principali settori: l'energia (+4,0%), i beni intermedi (+3,1%), i beni di consumo (+2,4%) e i beni ...ROMA (ITALPRESS) – A novembre l’Istat stima che il fatturato dell’industria, al netto dei fattori stagionali, aumenti del 2,4% rispetto a ottobre, con un andamento positivo sia sul mercato interno (+2 ...Prosegue a novembre la crescita su base mensile del fatturato dell’industria. Come rende noto l’Istat, il dato si stima in crescita del 2,4% rispetto a ottobre, con un andamento positivo ...