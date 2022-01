A Natale spesa per regali in calo per il 20% degli italiani (Di giovedì 27 gennaio 2022) Per le festività natalizie del 2021, la spesa in regali di oltre metà degli italiani è rimasta in linea con quanto destinato nel 2020: il 15% ha speso di più, il 20% di meno. Nel complesso, la spesa ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 27 gennaio 2022) Per le festività natalizie del 2021, laindi oltre metàè rimasta in linea con quanto destinato nel 2020: il 15% ha speso di più, il 20% di meno. Nel complesso, la...

Ultime Notizie dalla rete : Natale spesa A Natale spesa per regali in calo per il 20% degli italiani Per le festività natalizie del 2021, la spesa in regali di oltre metà degli italiani è rimasta in linea con quanto destinato nel 2020: il 15% ha speso di più, il 20% di meno. Nel complesso, la spesa per regali è calata e il 28% degli italiani nel 2021 ha speso meno rispetto al 2019, il 10% ha speso di più. È quanto emerge da un'analisi di Nomisma e Assofranchising. Tra i regali preferiti ...

Per Confesercenti bilancio positivo festività 2021 Anche qui bene la regalistica alimentare con vini e formaggi e delivery, che contrassegna sempre di più la spesa. Bene l'ittico che, in linea con il Natale scorso, quando registrò un più 15%, ha ...

