25 anni, un'energia senza limiti e Brahim Diaz come fidanzato (forse sì, forse no). (Di giovedì 27 gennaio 2022) Bomba sexy spagnola, bionda, versatile e sensualissima, Ana Mena – 25 anni – sta per lanciare a Sanremo 2022 Duecentomila ore. Brano pop che ha tutte le caratteristiche per diventare uno dei preferiti delle radio italiane, visto che da noi non è esattamente conosciuta, anzi; le collaborazioni con Rocco Hunt e Fred De Palma l’hanno trasformata in una vera star. La scelta di Amadeus di includerla tra i 25 Big – al posto dei talenti nostrani – ha fatto storcere parecchio il naso. Impermeabile alle critiche, Ana Mena si è chiusa in uno stilosissimo “no comment”, concentrandosi piuttosto sulla gara. Ana Mena: A star is born Nata nella soleggiata Costa del Sol nel 1997, a Estepona, nei pressi di Malaga, a 13 anni è già una baby star della tv. Protagonista del telefilm Supercharly, e della miniserie Marisol, la piccola è frizzante e piena di ... Leggi su iodonna (Di giovedì 27 gennaio 2022) Bomba sexy spagnola, bionda, versatile e sensualissima, Ana Mena – 25– sta per lanciare a Sanremo 2022 Duecentomila ore. Brano pop che ha tutte le caratteristiche per diventare uno dei preferiti delle radio italiane, visto che da noi non è esattamente conosciuta, anzi; le collaborazioni con Rocco Hunt e Fred De Palma l’hanno trasformata in una vera star. La scelta di Amadeus di includerla tra i 25 Big – al posto dei talenti nostrani – ha fatto storcere parecchio il naso. Impermeabile alle critiche, Ana Mena si è chiusa in uno stilosissimo “no comment”, concentrandosi piuttosto sulla gara. Ana Mena: A star is born Nata nella soleggiata Costa del Sol nel 1997, a Estepona, nei pressi di Malaga, a 13è già una baby star della tv. Protagonista del telefilm Supercharly, e della miniserie Marisol, la piccola è frizzante e piena di ...

