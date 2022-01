Zona bianca, gialla, arancione e rossa: ecco la nuova colorazione delle regioni da lunedì 24 gennaio (Di mercoledì 26 gennaio 2022) ecco di seguito la nuova colorazione delle regioni italiane a partire da lunedì 24 gennaio 2021. Aumentano i contagi e le regioni cambiano il loro colore: ben poche restano in Zona bianca, molte si trovano ora in Zona gialla e, soprattutto, diventano cinque le regioni collocate nella così detta ‘Zona arancione’. Oltre alla Valle d’Aosta, già in arancione da una settimana, ci finiscono anche Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia. Cambiano anche Sardegna e Puglia che da bianca passano in Zona gialla. Di seguito la lista completa e la suddivisione integrale ... Leggi su sportface (Di mercoledì 26 gennaio 2022)di seguito laitaliane a partire da242021. Aumentano i contagi e lecambiano il loro colore: ben poche restano in, molte si trovano ora ine, soprattutto, diventano cinque lecollocate nella così detta ‘’. Oltre alla Valle d’Aosta, già inda una settimana, ci finiscono anche Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia. Cambiano anche Sardegna e Puglia che dapassano in. Di seguito la lista completa e la suddivisione integrale ...

Advertising

Freddo23211150 : @QuiMediaset_it @giusbrindisi Zona bianca un programma gestito da un fascistello che vedrei bene solo a dare le previsioni del meteo - Fabraf93 : @elenaprimudraja Con i se e con i ma la storia non si fa. Però si può imparare. È legittimo, dati alla mano supporr… - elivito : RT @GEFCF72: Costa dice che la zona rossa rimarrà come monito per ricordarci che il virus circola, ma per i vaccinati sarà uguale alla bian… - Nat_Casatelli : RT @GEFCF72: Costa dice che la zona rossa rimarrà come monito per ricordarci che il virus circola, ma per i vaccinati sarà uguale alla bian… - wmilan4ever97 : RT @GEFCF72: Costa dice che la zona rossa rimarrà come monito per ricordarci che il virus circola, ma per i vaccinati sarà uguale alla bian… -