WWE | Bron Breakker ha trovato un alleato inaspettato contro il Legado del Fantasma

(Di mercoledì 26 gennaio 2022), fresco NXT Champion, nelle ultime settimane sta avendo a che fare con ildel, stable composta da Joaquin Wilde, Raul Mendoza e Santos Escobar. Proprioquest’ultimo,dovrà con tutta probabilità difendere la cintura a Vengeance Day, evento in programma il 15 febbraio; manca ancora l’ufficialità. Nel mentre, i due stanno portando avanti la loro rivalità: nell’episodio di NXT andato in onda stanotte, c’è stato un confronto proprio tra il campione e la stable. Escobar ha chiamato in causache, arrivato sul ring, ha detto al suo avversario che è una grande superstar ma che è insicuro, motivo per il quale non gli strapperà la cintura. Dopo un ulteriore scambio di parole, Mendoza e Wilde hanno provato ad attaccare ...

NXT Championship: Bron Breakker batte Tommaso Ciampa (C) Breakker ce l'ha fatta. Dopo aver tenuto testa al veterano Tommaso Ciampa, il figlio di Rick Steiner si è laureato NXT Champion