"Vuoi lavorare? Manda una foto in costume", l'azienda nella bufera

L'offerta d'impiego pubblicata da un'azienda napoletana suscita scalpore. La giustificazione: "Errore di un'impiegata inesperta". Ma il ministro del lavoro manda gli ispettori

Ultime Notizie dalla rete : Vuoi lavorare "Vuoi lavorare? Manda foto in costume", l'azienda nella bufera Aaa cercasi receptionist che parli fluentemente inglese. Trentenne, autominunita. Un annuncio di lavoro come tanti, ma non per quel dettaglio che avrà fatto strabuzzare gli occhi alle potenziali ...

