Volley, Serie A1 femminile: rescisso il contratto di Valentina Diouf con Perugia. Il club: “lascia la squadra in emergenza” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La situazione era già precipitata negli scorsi giorni, quando era circolata la notizia che Valentina Diouf avesse disertato gli allenamenti della Bartoccin Fortinfissi Perugia, ma oggi è arrivata l’ufficialità: l’opposta italiana non è più una giocatrice della squadra umbra. A comunicarlo è stata la società stessa tramite una nota stampa che cita: “La società comunica che il contratto con Valentina Diouf è stato rescisso per volontà della stessa giocatrice. L’atleta la scorsa settimana aveva disertato gli allenamenti nonché l’incontro casalingo di sabato, lasciando la squadra in situazione di grave emergenza”. Perugia sta vivendo un momento estremamente complicato anche in campo, le ... Leggi su oasport (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La situazione era già precipitata negli scorsi giorni, quando era circolata la notizia cheavesse disertato gli allenamenti della Bartoccin Fortinfissi, ma oggi è arrivata l’ufficialità: l’opposta italiana non è più una giocatrice dellaumbra. A comunicarlo è stata la società stessa tramite una nota stampa che cita: “La società comunica che ilconè statoper volontà della stessa giocatrice. L’atleta la scorsa settimana aveva disertato gli allenamenti nonché l’incontro casalingo di sabato,ndo lain situazione di grave”.sta vivendo un momento estremamente complicato anche in campo, le ...

