Volley, Civitanova-Maribor in tv oggi: orario e diretta streaming gironi Champions League 2022 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Tutto pronto per Cucine Lube Civitanova-OK Merkur Maribor, sfida valevole per la quarta giornata della Pool C di Cev Champions League 2021/2022 di Volley maschile. Gli uomini di coach Blengini, dopo la vittoria al tie-break contro il forte Kedzierzyn Kozle, vogliono altri tre punti per confermarsi al primo posto della classifica. Gli sloveni invece proveranno a conquistare la prima vittoria sul difficile campo dei cucinieri. L’appuntamento è per le ore 19.30 di mercoledì 26 gennaio all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche. Di seguito le informazioni per vedere la partita. REGOLAMENTO: CHI PASSA IL TURNO? CALENDARIO POOL C: DATE, ORARI E TV TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE TV E streaming – La partita sarà visibile in esclusiva per gli abbonati sulla ... Leggi su sportface (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Tutto pronto per Cucine Lube-OK Merkur, sfida valevole per la quarta giornata della Pool C di Cev2021/dimaschile. Gli uomini di coach Blengini, dopo la vittoria al tie-break contro il forte Kedzierzyn Kozle, vogliono altri tre punti per confermarsi al primo posto della classifica. Gli sloveni invece proveranno a conquistare la prima vittoria sul difficile campo dei cucinieri. L’appuntamento è per le ore 19.30 di mercoledì 26 gennaio all’Eurosuole Forum diMarche. Di seguito le informazioni per vedere la partita. REGOLAMENTO: CHI PASSA IL TURNO? CALENDARIO POOL C: DATE, ORARI E TV TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE TV E– La partita sarà visibile in esclusiva per gli abbonati sulla ...

