Volley, Champions League: Trento supera facilmente il Fenerbahce. Sbertoli e Michieletto fanno la differenza (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Tutto facile per l’Itas Trentino nella trasferta di Istanbul contro il Fenerbahce, liquidato con un nettissimo 0-3 (20-25; 18-25; 16-25). Tre punti fondamentali per la squadra di Angelo Lorenzetti nella rincorsa alla qualificazione per i quarti di finale. Importante per Trento fare sempre bottino pieno per provare a rientrare nelle tre migliori seconde, in un girone per ora dominato dalla Sir Sicoma Monini Perugia. La squadra turca, fresca dell’annuncio dell’acquisto del palleggiatore iraniano Saeid Marouf, ancora non disponibile a rosa, ha tentato di opporre resistenza ai “dolomitici”, con una partita grintosa e aggressiva, ma la maggiore qualità dei trentini ha fatto la differenza sin dalle prime battute. Ottima la prestazione del palleggiatore Riccardo Sbertoli, premiato MVP del match, capace di sfruttare al meglio ... Leggi su oasport (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Tutto facile per l’Itas Trentino nella trasferta di Istanbul contro il, liquidato con un nettissimo 0-3 (20-25; 18-25; 16-25). Tre punti fondamentali per la squadra di Angelo Lorenzetti nella rincorsa alla qualificazione per i quarti di finale. Importante perfare sempre bottino pieno per provare a rientrare nelle tre migliori seconde, in un girone per ora dominato dalla Sir Sicoma Monini Perugia. La squadra turca, fresca dell’annuncio dell’acquisto del palleggiatore iraniano Saeid Marouf, ancora non disponibile a rosa, ha tentato di opporre resistenza ai “dolomitici”, con una partita grintosa e aggressiva, ma la maggiore qualità dei trentini ha fatto lasin dalle prime battute. Ottima la prestazione del palleggiatore Riccardo, premiato MVP del match, capace di sfruttare al meglio ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Civitanova-Maribor: gironi Champions League 2022 volley in DIRETTA - #Civitanova-Maribor: #gironi - zazoomblog : Volley Civitanova-Maribor in tv oggi: orario e diretta streaming gironi Champions League 2022 - #Volley… - zazoomblog : Civitanova-Maribor oggi Champions League volley 2022: orario tv programma streaming - #Civitanova-Maribor… - zazoomblog : Fenerbahce Istanbul-Trento oggi Champions League volley 2022: orario tv programma streaming - #Fenerbahce… - CronacheMc : VOLLEY - Domani alle 19,30 all'Eurosuole Forum il primo match del girone di ritorno per i biancorossi, in testa all… -