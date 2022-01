Volley, Champions League: Civitanova travolge il Maribor e rafforza il primo posto, Zaytsev in panchina (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Civitanova ha travolto il Maribor con uno schiacciante 3-0 (25-18; 25-15; 25-19) nel match valido per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League 2021-2022 di Volley maschile. La Lube si è imposta senza particolari patemi d’animo davanti al proprio pubblico dell’Eurosuole Forum, liquidando la modesta compagine slovena in appena 70 minuti di gioco. Tutto estremamente facile per i Campioni d’Italia, che hanno infilato la quarta vittoria consecutiva nella massima competizione europea e restano saldamente al comando del gruppo C. I cucinieri svettano dall’alto dei loro 4 successi (11 punti), precedendo i polacchi dello ZAKSA Kedzieryn-Kozle (2 vittorie, 7 punti) e i russi della Lokomotiv Novosibirsk (1 vittoria, 3 punti), entrambe con una partita in meno all’attivo. I ragazzi di coach ... Leggi su oasport (Di mercoledì 26 gennaio 2022)ha travolto ilcon uno schiacciante 3-0 (25-18; 25-15; 25-19) nel match valido per la quarta giornata della fase a gironi della2021-2022 dimaschile. La Lube si è imposta senza particolari patemi d’animo davanti al proprio pubblico dell’Eurosuole Forum, liquidando la modesta compagine slovena in appena 70 minuti di gioco. Tutto estremamente facile per i Campioni d’Italia, che hanno infilato la quarta vittoria consecutiva nella massima competizione europea e restano saldamente al comando del gruppo C. I cucinieri svettano dall’alto dei loro 4 successi (11 punti), precedendo i polacchi dello ZAKSA Kedzieryn-Kozle (2 vittorie, 7 punti) e i russi della Lokomotiv Novosibirsk (1 vittoria, 3 punti), entrambe con una partita in meno all’attivo. I ragazzi di coach ...

