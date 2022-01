Vodafone e Iliad si fondono: cosa cambia per i clienti (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Vodafone ed Iliad sono pronti ad unire le loro forze firmando un grosso accordo. Andiamo a vedere la trattativa tra le due compagnie. Spunta una trattativa tra Vodafone e Iliad per unire le proprie forze. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo e perché le due compagnie telefoniche potrebbero accordarsi per lavorare insieme. L’accordo segreto tra le due compagnie (via Screenshot)Nella giornata di ieri una notizia bomba ha sconvolto il mondo della telefonia. Infatti Vodafone ed Iliad sarebbero in trattative per concludere un accordo che unirebbe le loro rispettive attività in Italia. A riportare la clamorosa notizia ci ha pensato la nota agenzia di stampa Reuters. Infatti sul portale si legge: “Le discussioni tra le due società sarebbero già in ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 26 gennaio 2022)edsono pronti ad unire le loro forze firmando un grosso accordo. Andiamo a vedere la trattativa tra le due compagnie. Spunta una trattativa traper unire le proprie forze. Andiamo quindi a vederesta succedendo e perché le due compagnie telefoniche potrebbero accordarsi per lavorare insieme. L’accordo segreto tra le due compagnie (via Screenshot)Nella giornata di ieri una notizia bomba ha sconvolto il mondo della telefonia. Infattiedsarebbero in trattative per concludere un accordo che unirebbe le loro rispettive attività in Italia. A riportare la clamorosa notizia ci ha pensato la nota agenzia di stampa Reuters. Infatti sul portale si legge: “Le discussioni tra le due società sarebbero già in ...

