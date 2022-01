Vlahovic Juve, fissato il giorno delle visite mediche: la data (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Calciomercato Juve: i bianconeri hanno ormai chiuso per Vlahovic e avrebbero fissato anche il giorno delle visite mediche La Gazzetta dello Sport riporta gli ultimi aggiornamenti sull‘affare Vlahovic. Juve ormai vicina a chiudere l’affare e in attesa che il serbo sbarchi finalmente a Torino per sottoporsi alle visite mediche di rito. La giornata decisiva dovrebbe essere quella di sabato 29 gennaio, il giorno dopo il 22esimo compleanno del ragazzo, Covid permettendo. In caso di tampone negativo nei prossimi giorni, infatti, questo fine settimana l’accordo tra le parti verrà messo nero su bianco. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JuveNTUS SU JuveNTUS ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Calciomercato: i bianconeri hanno ormai chiuso pere avrebberoanche ilLa Gazzetta dello Sport riporta gli ultimi aggiornamenti sull‘affareormai vicina a chiudere l’affare e in attesa che il serbo sbarchi finalmente a Torino per sottoporsi alledi rito. La giornata decisiva dovrebbe essere quella di sabato 29 gennaio, ildopo il 22esimo compleanno del ragazzo, Covid permettendo. In caso di tampone negativo nei prossimi giorni, infatti, questo fine settimana l’accordo tra le parti verrà messo nero su bianco. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLANTUS SUNTUS ...

