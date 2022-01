Vittore Veneziani | direttore di coro ed ebreo durante il fascismo | guidò la ‘voce’ del Teatro alla Scala di Milano

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Fu un trafiletto anonimo su Il Corriere della Sera a dare la notizia: “A sostituire il maestronella direzione deldellaè stato chiamato per la prossima stagione il maestro Costantino Costantini”. Era il 29 novembre del 1938 e le leggi razziali avevano escluso i cittadini di religione ebraica da tutti gli enti pubblici, comprese aziende e scuole statali.– ferrarese,– considerato il più grandedifra le due guerre, subisce lo stesso destino degli altri. Era arrivato anel 1921, chiamato da Arturo Toscanini proprio per guidare le voci delpiù prestigioso della città. “Dirigeva e componeva. Fra le due attività, forse, preferiva la prima. Perché ...

... con letture degli attori Magda Iazzetta e Fabio Mangolini , e la partecipazione dell' Accademia Corale. In serata, la replica dello spettacolo di Valter Malosti Se questo è un ...... con letture degli attori Magda Iazzetta e Fabio Mangolini , e la partecipazione dell' Accademia Corale. In serata, la replica dello spettacolo di Valter Malosti Se questo è un ...Lunedì 24 gennaio alle 16.30 nel Ridotto dei Palchi Artisti del Coro e Professori dell’Orchestra della Scala eseguiranno pagine di Mendelssohn, Puccini e Verdi in memoria del Maestro del Coro allontan ...Oggi alle 16.30 nel ridotto dei palchi Arturo Toscanini della Scala un concerto organizzato dal teatro con la sezione dell’Anpi della Scala e con l’Anpi regionale celebra il Giorno della Memoria. Andr ...