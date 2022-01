Video l’Eredità 26 gennaio 2022: Eleonora Miglietta (Di mercoledì 26 gennaio 2022) l’Eredità di mercoledì 26 gennaio 2022. Ecco il Video della Ghigliottina della puntata de l’Eredità di stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, diventando campionessa del programma, è Eleonora Miglietta. Eleonora Miglietta, pugliese, è una guida turistica nel settore dell’archeologia subacquea. Ha una laurea in Archeologia, è specializzata di Archeologia Subacquea e “pratica” nel Mare Antico di Nardò. Al suo primo tentativo non è riuscita ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 45.000 euro. Peccato, riproverà domani! Trovate il Video della ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 26 gennaio 2022)di mercoledì 26. Ecco ildella Ghigliottina della puntata dedi stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, diventando campionessa del programma, è, pugliese, è una guida turistica nel settore dell’archeologia subacquea. Ha una laurea in Archeologia, è specializzata di Archeologia Subacquea e “pratica” nel Mare Antico di Nardò. Al suo primo tentativo non è riuscita ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 45.000 euro. Peccato, riproverà domani! Trovate ildella ...

