VIDEO Juventus, colpo Vlahovic: gol e magie del bomber serbo da bambino (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La stoffa del campione. Già da bambino Dusan Vlahovic mostrava un talento enorme. In questo VIDEO ecco il futuro attaccante della Juventus all'età di dieci anni tra giocate da urlo e gol da fuoriclasse

tvdellosport : ?? Alle 0??0??:0??2?? la bomba di mercato: l’accordo tra #Fiorentina e #Juventus per Dusan #Vlahovic. Notizia data i… - AntoVitiello : ?? Il sostegno della #CurvaSud del #Milan prima della partita contro la #Juventus a #SanSiro - JuventusTV : Vi aspettiamo per vivere insieme il pre-partita di #MilanJuve ???? Con noi ci sarà Fabrizio Ravanelli! LIVE alle… - melgae2013 : RT @juperikizi: Vlahovic alla Juventus perché minacciato dal presidente della Serbia - ForEsordientus : RT @krachidas: Ieri sera ho visto il video del momento in cui #Criscitello e #Pedullà realizzano che la #Juventus ha preso #Vlahovic, cazzo… -