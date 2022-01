VIDEO / Il tifoso vuole un selfie, Depay gli ruba il telefono! (Di mercoledì 26 gennaio 2022) L'attaccante del Barcellona Memphis Depay ha voglia di scherzare con questi tifosi a caccia di una foto con l'olandese... Leggi su golssip (Di mercoledì 26 gennaio 2022) L'attaccante del Barcellona Memphisha voglia di scherzare con questi tifosi a caccia di una foto con l'olandese...

Advertising

Eurosport_IT : Berrettini avrà dalla sua un tifoso speciale ?? #AusOpen | #EurosportTENNIS | #Sinner | #Berrettini - NicolaGuzzella : @gioanah @autocostruttore Io non sono un tifoso. Io ho le mie idee, derivate dall'ascolto di un certo numero di opi… - chiapperfield : @AIexDeI Interista non so ma sicuramente non è tifoso del molan è evidente che li prende per il culo ogni video che… - VSciannimanico : RT @de_pinot: Enzo Biagi: 'Buscetta mi ha detto di dirle che lui è un grande tifoso della Juventus'. Gianni Agnelli, sembra in difficoltà,… - andre61219 : @90ordnasselA 'A me piace il calcio in generale. Non sono tifoso di nessuna squadra' -