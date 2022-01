VIDEO, alla scoperta di Nandez: chi è il centrocampista nel mirino della Juventus (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Nahitan Nandez, centrocampista classe 1995 di proprietà del Cagliari, è nel mirino della Juventus: conosciamolo meglio... Leggi su mediagol (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Nahitanclasse 1995 di proprietà del Cagliari, è nel: conosciamolo meglio...

Advertising

TgLa7 : Fuori programma in diretta alla #MaratonaMentana tra @paolocelata e @matteorenzi su #DusanVlahovic alla Juve #TgLa7… - Giorgiolaporta : #Sileri non è un opinionista ma un rappresentante del Governo. #Draghi si assuma la responsabilità di averlo in squ… - NicolaPorro : ?? L'affondo del sottosegretario alla Salute #Sileri contro i non vaccinati (VIDEO) ???? - delpierosheart : RT @yleniaindenial1: Sergio Mattarella ogni volta che sente il suo nome alla votazione del presidente della repubblica - Eposmail : RT @GiuseppeConteIT: Le mie dichiarazioni alla stampa poco fa in diretta dalla Camera dei deputati -