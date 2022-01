Viaggio nella Grande Bellezza Quirinale su Canale5 il 26 gennaio, in attesa del prossimo Presidente della Repubblica (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Finalmente va in onda Viaggio nella Grande Bellezza Quirinale, docu-evento con Cesare Bocci in veste di guida d’eccezione. Mercoledì 26 gennaio, in prima serata, Canale 5, avvalendosi anche della giornalista Cesara Buonamici, porterà il pubblico all’interno della residenza ufficiale del Capo dello Stato e dei suoi inquilini. La puntata evento del programma culturale Mediaset è stato vittima di diversi slittamenti, che hanno fatto infuriare Cesare Bocci e i suoi fan. Stasera, però, lo speciale Viaggio nella Grande Bellezza Quirinale può andare in onda, e la sua programmazione coincide con questi giorni cruciali per l’elezione del nuovo Presidente ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Finalmente va in onda, docu-evento con Cesare Bocci in veste di guida d’eccezione. Mercoledì 26, in prima serata, Canale 5, avvalendosi anchegiornalista Cesara Buonamici, porterà il pubblico all’internoresidenza ufficiale del Capo dello Stato e dei suoi inquilini. La puntata evento del programma culturale Mediaset è stato vittima di diversi slittamenti, che hanno fatto infuriare Cesare Bocci e i suoi fan. Stasera, però, lo specialepuò andare in onda, e la sua programmazione coincide con questi giorni cruciali per l’elezione del nuovo...

