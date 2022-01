Vi spiego l’invasione olimpionica di Putin Parla il gen Hodges

Leggi su formiche

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) “Invaderanno a fine febbraio, dopo le Olimpiadi di Pechino”. Ben, generale americano in congedo, comandante supremo delle forze armate americane in Europa dal 2014 al 2018, invita a un cambio di prospettiva sull’escalation in Ucraina. La domanda, spiega in questa intervista a Formiche.net il generale, oggi membro del Center for European Policy Analysis (Cepa), non è “se” la Russia attaccherà, ma “come”. E l’Italia, assicura, può fare la differenza. Prima che sia tardi. Generale, c’è chi sostiene che l’accerchiamento militare dell’Ucraina da parte dell’esercito russo sia un bluff del presidente Vladimir. Non è così? Credo sia molto importante ricordare che la Russia ha già invaso l’Ucraina nel 2014, quando ha occupato la Crimea e buona parte del Donbas. Da allora la guerra non si è mai interrotta, migliaia di persone sono morte, non ...