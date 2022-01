(Di mercoledì 26 gennaio 2022) La sottosegretaria allo Sport Valentinaha scritto al presidente della Federcalcio, Gabriele, per confermare la necessità di un incontro al fine di affrontare le difficoltà strutturali del mondo dello sport.ha sottolineato la bontà degli interventi finora portati a termine del, ma ha ribadito la necessità di un confronto per una L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Governance #Notizie Vezzali a Gravina: «Ok a tavolo tecnico Governo-FIGC»: La sottosegretaria allo Sport Valentina… - CalcioFinanza : #Vezzali a #Gravina: «Ok a un tavolo tecnico tra Governo e #FIGC. Serve una riforma strutturale dello sport»… - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Vezzali a Gravina 'Auspico tavolo tecnico allargato' - TV7Benevento : Calcio: Vezzali a Gravina, 'condivido preoccupazioni, serve confronto allargato'... - LucaNardo97 : RT @CalcioFinanza: Gravina scrive alla Vezzali: «Servono i ristori per il mondo del calcio» -

Ultime Notizie dalla rete : Vezzali Gravina

Lo scrive la sottosegretaria Valentinarispondendo alla lettera di alcuni giorni fa del presidente della Figc Gabriele. "Il Governo, la cui costante attenzione nei confronti del ...La sottosegretaria allo Sport Valentinaha risposto alla lettera del presidente della Figc, Gabrielein cui si chiedeva di individuare le misure di ristoro per il sistema calcio. Laha sottolineato di condividere, '...«Il Governo deve adesso confrontarsi apertamente con tutte le componenti interessate per attuare una riforma strutturale di tutto il comparto sportivo».Roma, 25 gen. Adnkronos) – La sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali ha risposto alla lettera del presidente della Figc, Gabriele Gravina in cui si chiedeva di individuare le misure di ristoro p ...