Vertice tra Putin e le grandi aziende italiane | di cosa si parlerà e perché è necessario

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma, 26 gen – Nel bel mezzo della crisi Ucraina, una videoconferenza tra i vertici di alcune tra le più importanti impresee il presidente russo Vladimirè in programma per la giornata di oggi. La “bomba” è stata lanciata dal Financial Times, che ieri dedicava l’apertura del giornale online a questa conference call. Il prestigioso quotidiano britannico ha fatto così scoppiare un mezzo caso diplomatico, menzionando diversetricolori: Eni, Pirelli, Enel, Banca Intesa, Unicedit e Generali. In realtà la prima di queste non ci sarà. “Eni non parteciperà all’incontro in videoconferenza domani del presidente russo Vladimircon gli amministratori delegati di alcune societàper parlare dei legami economici con la Russia, come riportato dal Financial Times”, si legge nella ...