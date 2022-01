Verona | il presidente blinda il giocatore | stop alla trattativa

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Nicolò Casale non si muove daa gennaio. Parola deldell’Hellas Maurizio Setti. Sul centrale scaligero negli ultimi giorni era apparso forte l’interessamento della Lazio, con Lotito pronto a presentare un’offerta per il suo acquisto. Come riportato da Nicolò Schira però il patron dei veneti hato il classe ’98, ritenuto al momento incedibile. Rimandato a giugno dunque ogni discorso riguardo una possibile cessione del difensore gialloblu. Il centrale si è messo in mostra nel corso di questa stagione e ha collezionato fin qui ben 23 presenze totali, rappresentando una delle rivelazioni del sorprendentedi Tudor. Thomas Cambiaso