Venturina Terme | il padre del bambino ebreo | ' Sputi e calci a mio figlio | ho finito

Ultime Notizie dalla rete : Venturina Terme

'Stai zitto, sei un ebreo , devi morire nei forni' . Una frase agghiacciante scaraventata in faccia a un bambino di 12 anni da due ragazzine di 15 anni al parco Argentina Altobelli diin provincia di Livorno . E poi spinte, calci e sputi . È accaduto domenica pomeriggio, a pochi giorni della Giornata della Memoria . A due passi da dove è avvenuto l'episodio, la ...Ma c'è molto di più, nell'episodio di violenza e discriminazione avvenuto nei giorni scorsi a, nel Comune di Campiglia Marittima (Livorno). Sì, perché a scatenare le offese e i calci ...L'aggressione al bambino ebreo di 12 anni ha fatto scalpore. «Sei un ebreo di me**a… devi morire in un forno». Poi botte, sputi e altre offese e parole tremende.«Sei un ebreo di me...a devi morire in un forno». Poi botte, sputi e parole tremende. La vittima è un bambino di 12 anni, ebreo, di Venturina Terme, in provincia di Livorno. E ...