Venezia, quattro nuovi positivi nel gruppo squadra (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il Venezia con un comunicato ufficiale rende nota la positività di altri quattro componenti del gruppo squadra Il Venezia con un comunicato ha reso nota la positività di altri quattro componenti del gruppo squadra. Il comunicato del club: «In vista del match valido per la Giornata 24 del campionato di Serie A 2021/2022, e che vedrà il Venezia FC impegnato contro il Napoli in una gara che si disputerà allo stadio Pier Luigi Penzo, la società è a comunicare che quattro tesserati del club sono risultati positivi al Covid-19 in seguito al tampone molecolare effettuato nella giornata di ieri. Informate le autorità sanitarie competenti, i tesserati sono stati prontamente ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ilcon un comunicato ufficiale rende nota latà di altricomponenti delIlcon un comunicato ha reso nota latà di altricomponenti del. Il comunicato del club: «In vista del match valido per la Giornata 24 del campionato di Serie A 2021/2022, e che vedrà ilFC impegnato contro il Napoli in una gara che si disputerà allo stadio Pier Luigi Penzo, la società è a comunicare chetesserati del club sono risultatial Covid-19 in seguito al tampone molecolare effettuato nella giornata di ieri. Informate le autorità sanitarie competenti, i tesserati sono stati prontamente ...

Advertising

NCN_it : UFFICIALE – #Venezia, quattro nuovi positivi al Covid: dopo la sosta c'è la sfida al #Napoli - sscalcionapoli1 : Venezia, quattro nuovi positivi e un negativizzato - nuova_venezia : Previsto anche un ristorante aperto non solo per gli ospiti della struttura. C’è un fondo inglese dietro l’investim… - ilRomanistaweb : Calciomercato: la cessione di #Diawara può riaprire le trattative in entrata Il guineano è atteso a Trigoria tra d… - nuova_venezia : Il cancro HER2+ rappresenta il 20% dei tumori al seno diagnosticati, più di 390.000 casi in tutto il mondo ogni ann… -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia quattro DIRETTA/ Trento Andorra video streaming tv: nuovo coach per il MoraBanc Diretta/ Venezia Bourg en Bresse (risultato finale 78 - 81) tripla di Harris decisiva Insomma: Lele ... l'Aquila ne dovrebbe vincere almeno quattro e poi sperare che certe avversarie rallentino il ...

Calcio: Ullmann 'A Venezia idee chiare, passo importante per carriera' "Quando ha saputo dell'interesse del Venezia, sono rimasto sorpreso in modo piacevole. È stata una ... Da un punto di vista tattico, dice di essere duttile e non aver problemi a giocare a tre o quattro ...

UFFICIALE - Venezia, quattro nuovi positivi e un negativizzato Tutto Napoli Venezia, 4 nuovi positivi e un negativizzato: il comunicato e che vedrà il Venezia FC impegnato contro il Napoli in una gara che si disputerà allo stadio Pier Luigi Penzo, la società è a comunicare che quattro tesserati del club sono risultati positivi al ...

Ferrovia Venezia-Trieste poco Tav, si salva con le merci Il progetto della nuova linea Av-Ac tra Venezia e Trieste è stato ridimensionato e ora limita la velocità. Una scelta che la rende più interessante per le merci.

Diretta/Bourg en Bresse (risultato finale 78 - 81) tripla di Harris decisiva Insomma: Lele ... l'Aquila ne dovrebbe vincere almenoe poi sperare che certe avversarie rallentino il ..."Quando ha saputo dell'interesse del, sono rimasto sorpreso in modo piacevole. È stata una ... Da un punto di vista tattico, dice di essere duttile e non aver problemi a giocare a tre o...e che vedrà il Venezia FC impegnato contro il Napoli in una gara che si disputerà allo stadio Pier Luigi Penzo, la società è a comunicare che quattro tesserati del club sono risultati positivi al ...Il progetto della nuova linea Av-Ac tra Venezia e Trieste è stato ridimensionato e ora limita la velocità. Una scelta che la rende più interessante per le merci.