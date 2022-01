Veleno, la scienza conferma, siamo tossici come i serpenti (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il nostro morso potrebbe essere letale, alcuni studi confermano la genesi comune tra saliva dei mammiferi e Veleno dei serpenti – curiosauro.itUno studio pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences rivela che saliva e Veleno derivino da una comune e antichissima proteina. Ciò significa che il nostro organismo sarebbe in grado di produrre sostanze tossiche alla stregua dei serpenti. L’attenzione degli studiosi è stata rivolta non tanto alle tossine dei veleni, quanto sulla natura del Veleno stesso. Quest’ultima sembra essere in comune con quella della saliva umana e di altri mammiferi. Una questione di evoluzione: sostanze con molecole condivise che si sono differenziate nella funzione – curiosauro.itParliamo di una comune base di regolamentazione ... Leggi su curiosauro (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il nostro morso potrebbe essere letale, alcuni studino la genesi comune tra saliva dei mammiferi edei– curiosauro.itUno studio pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences rivela che saliva ederivino da una comune e antichissima proteina. Ciò significa che il nostro organismo sarebbe in grado di produrre sostanze tossiche alla stregua dei. L’attenzione degli studiosi è stata rivolta non tanto alle tossine dei veleni, quanto sulla natura delstesso. Quest’ultima sembra essere in comune con quella della saliva umana e di altri mammiferi. Una questione di evoluzione: sostanze con molecole condivise che si sono differenziate nella funzione – curiosauro.itParliamo di una comune base di regolamentazione ...

