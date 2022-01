Valentina Ferragni infortunio a due ore dalla sfilata di Parigi mi sono imbottita di antidolorifici (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Valentina Ferragni, in queste ore a Parigi per la settimana della moda insieme alla sorella Chiara Ferragni, ha avuto un piccolo infortunio che ha rischiato di pregiudicare la sua partecipazione all’evento di moda più atteso della stagione.Ospite al fianco dell’imprenditrice digitale, Valentina Ferragni si è trovata a fare i conti con un doloroso imprevisto: la Leggi su gossivip.myblog (Di mercoledì 26 gennaio 2022), in queste ore aper la settimana della moda insieme alla sorella Chiara, ha avuto un piccoloche ha rischiato di pregiudicare la sua partecipazione all’evento di moda più atteso della stagione.Ospite al fianco dell’imprenditrice digitale,si è trovata a fare i conti con un doloroso imprevisto: la

Advertising

erikawithK : Valentina Ferragni mio nuovo mito personale che va in giro per la HC parigina con tacchi 20 e un mignolo che le sta per cadere - Elodiebot1 : L'Oreal capelli lucenti by Valentina Ferragni - StarsParisStars : Valentina Ferragni & Veronica Ferraro @ Paris Fashion Week 25 janvier 2022 show Alexandre Vauthier… - GretaSmara : Valentina Ferragni stan account ?? - fefo_i_believe : Valentina Ferragni è veramente la mia mentore nella vita perché quando mi sono rotta il mignolo del piede mio padre… -