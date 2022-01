Vaccino per tutti, super business per pochi (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Grazie alla pandemia, un pugno di colossi farmaceutici - Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson - ha incassato cifre da capogiro, e i loro ceo sono oggi tra i manager più ricchi del pianeta. Ma a parte la gratitudine per i successi compiuti, cresce la protesta per i profitti ottenuti vendendo le dosi al miglior offerente. Con un ritmo di 65 mila dollari al minuto. Nato a Marsiglia nel 1972, Stephane Bancel ha studiato ingegneria all’Università Paris-Saclay e all’Università del Minnesota, poi ha conseguito un master alla Harvard business School. È stato direttore vendite alla casa farmaceutica Eli Lilly e quindi amministratore delegato di una società francese di biotecnologie. Una carriera brillante, ma che certo non lo avrebbe reso famoso. Fino a quando, nel 2011, la sua vita ha incrociato una piccola e oscura società fondata un anno prima a Cambridge ... Leggi su panorama (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Grazie alla pandemia, un pugno di colossi farmaceutici - Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson - ha incassato cifre da capogiro, e i loro ceo sono oggi tra i manager più ricchi del pianeta. Ma a parte la gratitudine per i successi compiuti, cresce la protesta per i profitti ottenuti vendendo le dosi al miglior offerente. Con un ritmo di 65 mila dollari al minuto. Nato a Marsiglia nel 1972, Stephane Bancel ha studiato ingegneria all’Università Paris-Saclay e all’Università del Minnesota, poi ha conseguito un master alla HarvardSchool. È stato direttore vendite alla casa farmaceutica Eli Lilly e quindi amministratore delegato di una società francese di biotecnologie. Una carriera brillante, ma che certo non lo avrebbe reso famoso. Fino a quando, nel 2011, la sua vita ha incrociato una piccola e oscura società fondata un anno prima a Cambridge ...

Advertising

AurelianoStingi : CORBEVAX, un nuovo vaccino sta per aggiungersi al nostro ormai lungo arsenale. Probabilmente in Europa non farà la… - MediasetTgcom24 : Variante Omicron, Pfizer e BioNTech danno il via ai test clinici per il vaccino specifico #pfizer #biontech… - Corriere : Il piano: green pass senza scadenza per chi ha tre dosi di vaccino - Alessan95771235 : RT @AgilUlf900: SOSPESO IL PRESIDENTE DI FEDERFARMA PERCHÉ NON VACCINATO. Sospeso Alberto Rampino, Presidente di Federfarma, per non essers… - Ale79Friul : RT @AgilUlf900: SOSPESO IL PRESIDENTE DI FEDERFARMA PERCHÉ NON VACCINATO. Sospeso Alberto Rampino, Presidente di Federfarma, per non essers… -