Vaccino 5 - 11 anni, solo un bimbo su cinque è immunizzato. I pediatri: 'Non esitate, il Long Covid è peggio' (Di mercoledì 26 gennaio 2022) 'L'affluenza dei dai 5 agli 11 anni alle vaccinazioni' anti - Covid 'è solo del 20%, uno su 5. È troppo bassa'. È l'allarme lanciato da Giuseppe Di Mauro, presidente della Società italiana di ...

