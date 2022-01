Vaccinato con 3 dosi per poter lavorare, medico muore di Covid (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Tre dosi di vaccino non hanno salvato la vita del dottor Giuseppe Comodo. Il medico era scettico sul farmaco ma lo aveva accettato. Giuseppe Comodo FacebookE’ scomparso all’età di 68 Giuseppe Comodo, il medico del 118 di Salerno,scettico sui vaccini e a favore delle terapie domiciliari. Comodo, per poter continuare a curare i suoi pazienti aveva dovuto – obtorto collo – vaccinarsi. Aveva già ricevuto la terza dose. Ma questo non ha impedito al virus di colpirlo in modo violento e portarlo via. Il medico è deceduto all’ospedale di Scafati per conseguenze derivanti dal Covid-19. Comodo non aveva avuto remore ad esprimere i suoi dubbi circa il vaccino anti Covid ma anche sulle politiche vaccinali del Governo e sul Green Pass, tanto da essere stato ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Tredi vaccino non hanno salvato la vita del dottor Giuseppe Comodo. Ilera scettico sul farmaco ma lo aveva accettato. Giuseppe Comodo FacebookE’ scomparso all’età di 68 Giuseppe Comodo, ildel 118 di Salerno,scettico sui vaccini e a favore delle terapie domiciliari. Comodo, percontinuare a curare i suoi pazienti aveva dovuto – obtorto collo – vaccinarsi. Aveva già ricevuto la terza dose. Ma questo non ha impedito al virus di colpirlo in modo violento e portarlo via. Ilè deceduto all’ospedale di Scafati per conseguenze derivanti dal-19. Comodo non aveva avuto remore ad esprimere i suoi dubbi circa il vaccino antima anche sulle politiche vaccinali del Governo e sul Green Pass, tanto da essere stato ...

Advertising

DavidPuente : Lo sapevate che dei No vax e dei No Green pass 'stappano un Crodino' quando muore un vaccinato o un politico? È suc… - VincenzaSMF : @valeriosaitta1 @EmeiMarkus Giaaaaa vero è stato chiamato dai reparti ospedale di oncologia ,per fare il vice mini… - CauSerafina : RT @forzearmateeu: Un nuovo post (Ex colonnello medico della Folgore vaccinato con tre dosi muore a causa del Covid) è stato pubblicato su… - GennaroPez : @MGrullino @fanpage Da vaccinato con 3 dosi avendo avuto sintomi persistenti tipo debolezza e c.. quello che dici… - Marco1999Busa : RT @sestonovanta: @doluccia16 Confermo, noi in tre abbiamo avuto 37.5 e mezzo per due giorni, meno di un'influenza. Una coppia di amici lui… -