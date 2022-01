Usa | si ritira giudice della Corte Suprema | Biden può nominare successore

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) IlStephen Breyer ha deciso dirsi dalla. Si tratta di uno dei tre magistrati 'liberal' rimasti e la sua decisione di andare in pensione, dopo più di 27 anni di toga, ...

Il giudice Stephen Breyer ha deciso di ritirarsi dalla Corte Suprema. Si tratta di uno dei tre magistrati 'liberal' rimasti e la sua decisione di andare in pensione, dopo più di 27 anni di toga, ...L'amministrazione del presidente Joe Biden ha formalmente ritirato l'obbligo di vaccinazione nelle aziende con più di 100 dipendenti, prendendo atto del veto emesso dalla Corte Suprema degli Stati ...Il giudice Stephen Breyer ha deciso di ritirarsi dalla Corte Suprema. Si tratta di uno dei tre magistrati "liberal" rimasti e la sua decisione di andare in pensione, dopo più di 27 anni di toga, conse ...Il timore di una guerra con la pandemia che dilaga, l’economia in frenata e Joe Biden che nei sondaggio cala sempre più a picco, sono concreti. Ma cosa succede se la Russia attacca? Vedi anche: Joe Bi ...