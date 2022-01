Usa: anche Melania Trump tra le vittime del crollo criptovalute (Di mercoledì 26 gennaio 2022) L'ex first lady Melania Trump e' una delle vittime del crollo delle criptovalute. La moglie dell'ex presidente Usa Donald Trump ha messo all'asta insieme ad altri due oggetti il cappello bianco che ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 26 gennaio 2022) L'ex first ladye' una delledeldelle. La moglie dell'ex presidente Usa Donaldha messo all'asta insieme ad altri due oggetti il cappello bianco che ha ...

Advertising

fattoquotidiano : Ucraina, gli Usa preparano ‘la madre di tutte le sanzioni’: nel mirino anche Putin. Mosca: “Distruggerebbe le relaz… - RollingStoneita : Nuovo trionfo per la band romana, che si è esibita con 'Beggin' e 'I Wanna Be Your Slave' in uno degli show più pop… - pasha971 : @Genomalieno dovremmo chiedere agli Usa di riportare la democrazia!!! Tanto siamo anche terroristi!!! - crcpr1 : @LoStReazionario @MatPasqua @Comunardo Economista antifascista è quasi una etichetta tossica. Potrebbe anche andare… - antochannel : RT @xiaozhaning: è estremamente triste e anche permettermelo, disgustoso, veder gente ridere ed ironizzare sulle parole che un idol usa per… -