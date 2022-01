Uomini e Donne anticipazioni 26 gennaio: torna il trono classico, Luca Salatino avrà visto ancora Eleonora? (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Da due anni la produzione di Uomini e Donne ha deciso di mescolare, nelle stesse puntate, sia le vicende del trono classico che quelle del trono over. I giovani e i meno giovani, raccontano le loro conoscenze e si confrontano direttamente nello studio del programma televisivo. Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata del 26 gennaio, potrebbero andare in onda di nuovo le vicende del trono classico. Dopo gli scontri tra Matteo Ranieri e le sue corteggiatrici, potrebbe essere la volta del nuovo tronista. Luca Salatino sarà uscito ancora con la corteggiatrice Eleonora? Uomini e ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Da due anni la produzione diha deciso di mescolare, nelle stesse puntate, sia le vicende delche quelle delover. I giovani e i meno giovani, raccontano le loro conoscenze e si confrontano direttamente nello studio del programma televisivo. Secondo ledi, nella puntata del 26, potrebbero andare in onda di nuovo le vicende del. Dopo gli scontri tra Matteo Ranieri e le sue corteggiatrici, potrebbe essere la volta del nuovo tronista.sarà uscitocon la corteggiatricee ...

Advertising

matteosalvinimi : Sto lavorando perché nelle prossime ore il centrodestra unito offra non una ma diverse proposte di qualità, donne e… - SimoneAlliva : L'ultima uscita di #Pera oggi candidato al #Quirinale2022 risale a questa estate contro il #ddlZan. 'Il suicidio d… - LegaSalvini : Riccardo Molinari: La maggioranza relativa dei grandi elettori appartiene allo schieramento di centrodestra, per qu… - opera_francesco : Nel 2021 sono state in media 97 le docce garantite giornalmente da OSF ai suoi ospiti, uomini e donne. Ricordiamo c… - allegrimarco9 : @Francy727406661 @Carmen43985323 Parli di linguaggio poco consono nei confronti delle donne, senza considerare gli… -