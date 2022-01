Una vita anticipazioni: pronto il colpo alla banca, Bellita è davvero morta? (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Felipe stenta a credere che Genoveva possa essere una donna libera ma non solo. La donna, si presenta in piazza ad Acacias 38, dove viene anche accolta tra gli applausi, e continua a dire di non esser stata lei a uccidere Marcia. Felipe è sotto shock per le parole della donna ma i suoi amici lo invitano a rasserenarsi perchè rischia grosso, dopo il recente arresto. Che cosa succederà quindi ora? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 27 gennaio 2022. Un nuovo appuntamento con la soap spagnola, domani in onda su Canale 5 la prima parte dell’episodio 1314 di Acacias 38. Scopriremo anche, finalmente, che cosa ha Lolita e perchè nessuno riesce a curare il male del quale soffre? Vediamo quindi le anticipazioni per la puntata di domani, 27 gennaio 2022. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Felipe stenta a credere che Genoveva possa essere una donna libera ma non solo. La donna, si presenta in piazza ad Acacias 38, dove viene anche accolta tra gli applausi, e continua a dire di non esser stata lei a uccidere Marcia. Felipe è sotto shock per le parole della donna ma i suoi amici lo inno a rasserenarsi perchè rischia grosso, dopo il recente arresto. Che cosa succederà quindi ora? Lo scopriamo con ledi Unache ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 27 gennaio 2022. Un nuovo appuntamento con la soap spagnola, domani in onda su Canale 5 la prima parte dell’episodio 1314 di Acacias 38. Scopriremo anche, finalmente, che cosa ha Lolita e perchè nessuno riesce a curare il male del quale soffre? Vediamo quindi leper la puntata di domani, 27 gennaio 2022. ...

Advertising

TeresaBellanova : Conte - mentendo - afferma che loro un anno fa hanno chiamato Draghi ad una assunzione di responsabilità. Io ricor… - ladyonorato : A soli 12 anni, una vita spezzata, una famiglia stravolta. Un dolore devastante. Cosa ha provocato un infarto fulmi… - PagliariniSte : Ieri da Montecitorio sono andato via con una immagine: i senatori a vita Liliana Segre, Elena Cattaneo e Renzo Pian… - Frances83659171 : RT @Frances52779614: 'E se non puoi la vita che desideri... Non sciuparla portandola in giro in balìa del quotidiano gioco balordo degli in… - SMaurizi : non ho guardato #Dimartedì @La7tv,ma trovo molto grave che un uomo delle istituzioni dica una minoranza che non si… -