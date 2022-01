Una vita, anticipazioni 26 gennaio 2022: il ritorno di Genoveva e Felipe (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Genoveva e Felipe presto si rivedranno dopo il periodo in cui sono stati in prigione. I due, infatti, secondo la trama Una vita dell'episodio di oggi, mercoledì 26 gennaio 2022, torneranno ad Acacias nello stesso momento. Nel frattempo, Susana proverà in tutti i modi a capire cosa nasconde José, ma Rosina farà di tutto per sviarla. Infine, i domestici accoglieranno zia Benigna e la figlia Indalecia e si renderanno subito conto del motivo per il quale Jacinto era preoccupato. Una vita, anticipazioni 26 gennaio 2022: i domestici accolgono zia Benigna e la figlia Indalecia Marcelina ha mandato a Jacinto un telegramma per avvisarlo del fatto che dovendo prolungare la sua permanenza a Barcellona, farà arrivare ad Acacias sua zia Benigna e ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 26 gennaio 2022)presto si rivedranno dopo il periodo in cui sono stati in prigione. I due, infatti, secondo la trama Unadell'episodio di oggi, mercoledì 26, torneranno ad Acacias nello stesso momento. Nel frattempo, Susana proverà in tutti i modi a capire cosa nasconde José, ma Rosina farà di tutto per sviarla. Infine, i domestici accoglieranno zia Benigna e la figlia Indalecia e si renderanno subito conto del motivo per il quale Jacinto era preoccupato. Una26: i domestici accolgono zia Benigna e la figlia Indalecia Marcelina ha mandato a Jacinto un telegramma per avvisarlo del fatto che dovendo prolungare la sua permanenza a Barcellona, farà arrivare ad Acacias sua zia Benigna e ...

