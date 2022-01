(Di mercoledì 26 gennaio 2022) AGI - Si è tolto la vita l'che a Licata ha uccise tre persone al culmine di una lite familiare in un'abitazione alla periferia del grosso centro dell'Agrigentino. Secondo quanto riferiscono fonti dei carabinieri, due delle tre vittime sarebbero marito e moglie, ossia fratello e cognata dell'omicida. La terza vittima sarebbe pure un familiare. L', al culmine di una violenta discussione in casa, all'interno di una palazzina in via Riesi, avrebbe estratto l'arma e fatto fuoco all'indirizzo di tre familiari, per poi fuggire e suicidarsi.

Advertising

sulsitodisimone : Un uomo ha sterminato la famiglia e si è suicidato - Agenzia_Italia : ?? Un uomo ha sterminato la famiglia e si è suicidato a #Licata #BreakingNews - TrustZio : Lo chiamavano Il Folletto,per la statura. Ma si sa,anche un piccolo uomo può gettare un'ombra lunga.Nel suo caso,lu… - DarkLadyMouse : @Leonard71816307 @teuta_59 @yaZAxNB2K1oEYku @stocazzzzzo @Quellasospesa Lo sai che hanno combinato i gatti liberi n… -

Ultime Notizie dalla rete : uomo sterminato

L', al culmine di una violenta discussione in casa, all'interno di una palazzina in via Riesi, avrebbe estratto l'arma e fatto fuoco all'indirizzo di tre familiari, per poi fuggire e suicidarsi.di Redazione Cronache A Licata unhala famiglia del fratello, poi si uccide in strada. I cadaveri sono stati trovati in un'abitazione di via Riesi Strage a Licata, in provincia di Agrigento. Unha ucciso 4 ...Sono quattro le vittime della strage di Licata avvenuta, sembra, per una lite in famiglia. Tra i morti vi sono due minorenni di 15 e 11 anni, uccisi, in casa, dall'assassino che si è, poi, suicidato.Le morti sono avvenute in un’abitazione di via Riesi a Licata (Ag). Sono quattro le vittime della strage di Licata avvenuta, sembra per una lite in famiglia, compresi due minori di 15 e 11 anni. Ed è ...