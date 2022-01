Un Posto al Sole Anticipazioni dal 31 gennaio al 4 febbraio 2022: Chiara dipendente dalla cocaina! (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Vediamo le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole per le Puntate della Soap, in onda dal 31 gennaio al 4 febbraio 2022. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Vediamo lee le Trame di Unalper le Puntate della Soap, in onda dal 31al 4

Advertising

Cristia77434433 : RT @ggyouall: questa scena direttamente da “un posto al sole” #amici21 - ggyouall : questa scena direttamente da “un posto al sole” #amici21 - caffellattestan : Al di là delle simpatie o no, mi dispiace per Sole, quando inizi a stare male con attacchi di panico e cose varie,… - AlessioCampan13 : “Se cresci senza nessuno che ti dica che sei bello o che sei bravo, senza una parola di conforto che ti rassicuri d… - FOVRTIMESALADY : @__irishrose ah ma perché non farà come Franco Boschi al matrimonio di Angela e Alessandro (un posto al sole)? penso faccia più effetto -