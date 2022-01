Un insulto agli italiani Quirinale | Meloni spara ad alzo zero durante il voto | la clamorosa rottura della leader FdI

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ancora oggi, un nulla di fatto per il. Il terzo, a spoglio in corso è già chiaro, sta per chiudersi come i primi due: nulla di fatto. Vincono sempre le schede bianche, molte meno però rispetto ai due voti precedenti. Sale, e parecchio, Sergio Mattarella, probabilmente votato dai grillini. E dunque ecco Guido Crosetto, indicato in mattinata da Fratelli d'Italia, che ha scelto di contarsi votando il gigante. Una scelta anche di parziale: Lega e Forza Italia, infatti, hanno scelto di proseguire con "scheda bianca". Prosegue lo stallo, anche se però il cerchio sembra stringersi: forse domani, al più tardi venerdì - riferiscono boatos dal Parlamento - si troverà la quadra. I nomi sul tappeto sono tre: Mario Draghi, Pierferdinando Casini e, in subordine, Elisabetta Casellati, anche se difficilmente Matteo Salvini ...